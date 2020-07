Sbalzo di tensione al Tabarracci, in tilt computer e telefoni

L’azienda Usl Toscana nord ovest comunica che, a causa di un problema sulla linea elettrica che ha causato uno sbalzo di corrente, si è verificato un guasto sull’apparato di rete che ha determinato oggi (3 luglio) all’ex ospedale Tabarracci di Viareggio il blocco di tutte le procedure informatiche e delle linee telefoniche.

I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto ma si tratta di un problema tecnico importante e per questo i disagi per Cup e prelievi potrebbero protrarsi anche nella mattinata di domani (4 luglio).