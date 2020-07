Pd Versilia: due donne e un uomo per la lista delle regionali

Regionali, il Pd della Versilia ha scelto.

Sono tre le candidature del territoriale, espresse dal partito a livello territoriale, che saranno inserite nella lista provinciale per un posto in consiglio regionale. Si tratta di Adalgisa Mazza, ex presidente del Festival Pucciniano; Claudia Dinelli, giovane avvocato di Pietrasanta e l’assessore di Camaiore Simone Leo.



“Siamo particolarmente soddisfatti – scrive il Pd di Camaiore – per la candidatura di Simone Leo, attuale assessore all’urbanistica del Comune di Camaiore. La sua elezione in consiglio regionale sarebbe la garanzia di una solida rappresentanza delle istanze della Versilia in Regione su temi quali l’ambiente, il lavoro, la promozione turistica e la sanità, con l’imprescindibile ruolo centrale dell’ospedale Versilia. Con Eugenio Giani, per una Toscana seria e competente, la Versilia mette in campo entusiasmo e una solida preparazione”.