Covid19, ci sono due casi anche a Seravezza

Altri due casi di coronavirus in provincia di Lucca: oltre ai 10 casi riscontrati a Viareggio, altri 2 tamponi sono risultati positivi a Seravezza. Si tratta di due componenti dello stesso nucleo familiare, a Valventosa. La donna, rientrata dal Senegal di recente, è risultata positiva al tampone lo scorso 3 luglio scorso. Nel frattempo è risultato positivo anche un altro componente familiare.

La conferma è stata data in serata dal sindaco Riccardo Tarabella, non senza polemica: “Bisogna che il dipartimento di prevenzione dell’Asl comunichi tempestivamente, subito, all’amministrazione nuovi casi. Negli ultimi giorni era venuta in Comune a fare alcune pratiche – ha detto -: quello che è accaduto non deve accadere di nuovo. Ho fatto fare subito i controlli del caso da parte della polizia municipale e ho allertato la protezione civile: non sapeva niente nessuno. Il sindaco non può essere l’ultimo a sapere le cose”.