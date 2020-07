Viareggio, Zucconi (Fdi): “Tutto il centrodestra sostenga Barbara Paci”

Anche da Fratelli d’Italia arriva il sostegno per la candidatura a Viareggio di Barbara Paci. A rilanciare l’appello per un centrodestra unito alle elezioni amministrative è, dopo la candidata alle regionali della Lega Susanna Ceccardi, l’onorevole Fdi Riccardo Zucconi. In un videomessaggio il parlamentare viareggino chiede alle forze alleate di convergere in un’unica candidatura per rafforzare la proposta civica di Barbara Paci.

“Così come facciamo in Regione va fatto anche a Viareggio – spiega Zucconi -. Ho fatto una proposta per far convergere tutte le forze su un unica candidatura, quella di Barbara Paci. Dobbiamo fronteggiarci con un candidato uscente che fa il sindaco da 15 anni e ha il coraggio di dichiararsi civico per poi essere immortalato insieme agli esponenti del Partito democratico. Il centrodestra deve avvalersi del valore aggiunto delle civiche che contribuiranno alla vittoria, come quella di Barbara Paci e Brunello Consorti, al quale deve essere affidato il ruolo di vicesindaco”.

“I vertici regionali della Lega hanno già aderito alla mia proposta, così come il Circolo Fdi e Massimiliano Simoni hanno fatto un passo avanti per consentire a tutti di convergere su Paci – conclude Zucconi -. Oggi non ci sono più alibi. Se vogliamo da domani mattina possiamo iniziare a lavorare su programmi alternativi per offrire un’alternativa a un sindaco che ha fatto male il suo lavoro. Viareggio è una città ricca ma le vere manutenzioni non sono state affrontate. Serve una proposta seria e decisa, basta discussioni. Iniziamo a lavorare“.