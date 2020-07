Coronavirus, l’associazione ‘Io creo’ ringrazia l’ospedale Versilia con una donazione di manufatti

Tanti deliziosi manufatti per il personale dell’ospedale Versilia. Sono stati donati dall’associazione artistica Io Creo.

Alla consegna ufficiale, avvenuta oggi (7 luglio) da parte dei rappresentanti dell’associazione, hanno partecipato, per l’Asl Toscana nord ovest, Monica Costa della direzione medica di presidio ed il direttore della struttura di nefrologia e dialisi e dell’area medica, Vincenzo Panichi, insieme anche ad altri operatori sanitari dell’ospedale.

L’associazione ha così voluto esprimere un ringraziamento ai professionisti del Versilia per la serietà e l’impegno dimostrati nella lotta al coronavirus.

“La vostra professionalità insieme al vostro cuore – è il messaggio recapitato al personale sanitario – ha permesso di affrontare il peggio nel migliore dei modi e di accompagnare in serenità chi non ce l’ha fatta. La bontà è stata il vostro strumento di lavoro, la pazienza la vostra fedele compagna, il sorriso la vostra arma più potente. Pochissime sono le persone che aiutano gli altri senza aspettarsi niente in cambio: noi abbiamo la consapevolezza e il privilegio di sapersi sempre pronti. Per questo motivo a tutti voi va il nostro grazie di cuore”.

I dirigenti presenti alla cerimonia di consegna, anche a nome della direzione aziendale, hanno ringraziato l’associazione Io Creo per la donazione e per la vicinanza umana e sociale, che conferma il grande supporto fornito dalla comunità versiliese alle attività dell’ospedale.