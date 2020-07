Proroga concessioni per i balneari, Mallegni: “Una nostra vittoria”

Proroga delle concessioni per i balneari, una vittoria secondo il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni.

“La battaglia – afferma – che da anni portiamo avanti in tutte le sedi può essere finalmente considerata vinta. I lavoratori del settore balneare possono cantare vittoria dopo l’approvazione dell’emendamento Bergamini al Decreto Rilancio alla Camera che vede l’obbligo per gli enti locali di prorogare le concessioni degli stabilimenti balneari fino al 2033. Questa è l’ennesima conferma della differenza sostanziale tra chi è sempre stato dalla parte dei cittadini e ne cura gli interessi e chi invece ha mentito in sede di campagna elettorale promettendo mari e monti e tradendo le aspettative. In un momento critico come quello che sta vivendo il nostro Paese in questo momento, c’è bisogno di buone notizie. Da oggi, almeno il comparto balneare può tirare un sospiro di sollievo”.