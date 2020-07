Lavori all’acquedotto, possibili disagi lunedì a Camaiore

Lunedì (13 luglio) saranno effettuati lavori sulla rete dell’acquedotto servente il Comune di Camaiore.

Quel giorno dalle 9 alle 12 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via Badia, via Verdina, via Santa Gemma, via Santa Rita da Cascia, via Misciano, via Gallena, via Goito, via del Giunta.

Gli utenti interessati previsti sono circa 389. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.

La società Gaia spa si scusa per il disagio.