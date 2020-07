Torna anche quest’anno l’autobus notturno sul litorale della Versilia

Nonostante il difficile periodo anche quest’anno torna il Versilia by night, con tutte le precauzioni legate alle misure di contenimento Covid-19. Il nightbus, realizzato dalla Provincia di Lucca e dalla Compagnia Toscana Trasporti, sarà effettuato a partire da mercoledì (15 luglio) e fino al 30 agosto, dal mercoledì alla domenica.

La linea interessata da questa serie di corse notturne è la n.Nbs che collega la Marina di Torre del Lago con Forte dei Marmi e l’arco orario è dalle 20,15 alle 6,04 del mattino. La frequenza è oraria: la prima parte da Forte dei Marmi alle 21 mentre da Torre del Lago, la prima partenza è per le 20,15. L’ultima corsa, invece, è fissata rispettivamente alle 5,20 da Forte dei Marmi e alle 4,15 da Torre del Lago.

Il servizio è operativo fino a venerdì 30 agosto compreso. Il biglietto ha un costo di 5 euro (acquistabile solo a bordo del bus) ed è valido tutta la notte.

Il percorso sarà il seguente

Andata: Marina di Torre del Lago – Via dei Lecci – Stazione Fs Viareggio – via Leonardo da Vinci – Piazza D’Azeglio – Principe di Piemonte – Lungomare – Lido di Camaiore – viale Colombo – Tonfano – Marina di Pietrasanta – viale Roma Versiliana – Forte dei Marmi.

Ritorno: Forte dei Marmi – viale Roma Versiliana – Marina di Pietrasanta – Tonfano – viale Colombo – Lido di Camaiore – Lungomare – Principe di Piemonte – Piazza D’Azeglio – via Machiavelli – Stazione Fs Viareggio – Via dei Lecci – Marina di Torre del Lago.

Le informazioni su orari e percorsi sono reperibili sul sito di Ctt Nord Lucca, mentre per gli aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare l’App Teseo.

Per gli eventi in programma nei locali della Versilia è possibile consultare il sito www.discotecheinversilia.it.

Il consigliere di amministrazione di Ctt Nord, Simona Deghelli, così commenta: “In questa estate così particolare, in quanto arriva dopo il lungo periodo di lockdown per il Covid-19 ripartiamo in sicurezza con il servizio Versilia by Night che aiuta a spostarsi di sera su tutta la costa versiliese. Le raccomandazioni sempre le stesse ma molto importanti ora più che mai, nell’interesse di tutti, contribuire ad un uso responsabile dei mezzi, contribuendo a mantenerli puliti, con il rispetto delle distanze di sicurezza”.

Il consigliere delegato al trasporto pubblico della Provincia di Lucca Andrea Bonfanti aggiunge: “Sono soddisfatto che Ctt Nord e l’ente che rappresento siano riusciti a riproporre anche per questa estate, diversa per vari motivi, l’utile servizio del bus Versilia by Night. Un’iniziativa partita in sordina anni fa che anno dopo anno è riuscita ad affermarsi come un servizio estivo fondamentale per muoversi in tutta sicurezza nelle ore notturne sul litorale versiliese. Certo in questo periodo post Covid gli utenti dovranno essere più attenti e accorti nel rispetto delle norme di sicurezza sul distanziamento ma soprattutto i giovani che amano la libertà avranno l’opportunità di spostarsi senza preoccupazioni con un mezzo pubblico e senza dover usare l’auto”.