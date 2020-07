Del Ghingaro: “Lavoro per rendere più bella e accogliente Viareggio”

“Io lavoro per Viareggio, per governarla, per farla più bella ed accogliente, le chiacchiere, com’ha dimostrato il passato, servono solo a dare loro la percezione di esistere, a garantirsi una povera e squallida visibilità”.

Lo dice Giorgio Del Ghingaro, ricandidato alla poltrona di sindaco della città, riferendosi agli attacchi degli oppositori: “Non ce la faranno a trascinarmi nelle assurde ed incomprensibili polemiche quotidiane, montate ad arte dai soliti noti. Non ce la faranno, perchè non risponderó alle bugie macroscopiche, alle infamie gratuite, alle basse insinuazioni che alcune persone usano per nascondere e nascondersi frustrazioni e insoddisfazioni”.

“Io lavoro per Viareggio, per governarla, per farla più bella ed accogliente, le chiacchiere, com’ha dimostrato il passato, servono solo a dare loro la percezione di esistere, a garantirsi una povera e squallida visibilità – spiega – . No, non ce la faranno. La città era stata distrutta dalle loro ciance, ma Viareggio cinque anni fa scelse di cambiare, lo fece decisamente e continua oggi a comminare sulla strada della bellezza e della speranza, avendo ben chiaro il proprio futuro ed avendo visto la differenza tra le parole ed i fatti. Quindi che provochino pure, ma da me, da noi, avranno solo serietà, sobrietà e soprattutto rispetto per Viareggio, per chi ci abita e per chi ci viene a trovare. Lo stile non si compra, per questo non ci riusciranno e più saremo ad affermarlo e meglio sarà per tutti noi”.