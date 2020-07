Soldi per far cadere la giunta Coluccini, l’onorevole Belotti presenta interrogazione al ministro

“Interrogazione al ministro sul grave episodio che ha coinvolto il consigliere comunale Brocchini di Massarosa, a cui è stato offerto un compenso in denaro per non partecipare al prossimo consiglio comunale a Massarosa, determinando così la caduta della giunta guidata dal sindaco Coluccini”.

L’ha presentata il deputato Daniele Belotti, commissario regionale della Lega in Toscana: “Ho presentato una specifica interrogazione al ministro dell’interno – dice – affinchè si faccia piena luce su un fatto che mina pesantemente la democrazia e la consapevole libertà di scelta di ognuno di noi. Per arginare e stigmatizzare apertamente tali reati corruttivi è doveroso dare, dunque, dei precisi e forti segnali per salvaguardare quanto espresso, senza alcun vincolo, dagli elettori”.

“Chiedo, quindi – conclude il rappresentante della Lega – se non sia opportuno sollecitare l’autorità giudiziaria competente per verificare, rapidamente, la veridicità dei fatti, subito denunciati dal Brocchini, con il primario scopo di tutelare lo stato democratico dell’amministrazione massarosese, pesantemente minacciata da ignobili tentativi di compravendita di consiglieri comunali dietro pagamento di compensi; quanto accaduto non può e non deve restare impunito a lungo”.