Marco Remaschi ospite al Caffè della Versiliana

Sarà l’assessore Marco Remaschi l’ospite dell’incontro al caffè della Versiliana in programma domani (14 luglio) alle 18,30.

Intervistato da Fabrizio Diolaiuti, l’assessore all’agricoltura, caccia e pesca della Regione Toscana risponderà a una carrellata di ben 50 domande poste dal giornalista Fabrizio Diolaiuti. Tra gli argomenti che saranno trattati ci saranno i cinque anni di attività della Regione Toscana in materia di agricoltura, caccia, pesca e montagna; i finanziamenti del Programma di sviluppo rurale, la qualità delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche dei prodotti toscani, i vari marchi d’eccellenza della Toscana nel mondo, le attenzioni dell’agricoltura toscana al futuro del comparto e gli interventi regionali in risposta all’emergenza Covid.

La Fondazione Versiliana ricorda che l’ingresso agli incontri al caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Informazioni allo 0584.265757 e www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube Versiliana Festival e saranno in onda anche su Noi Tv, Tv Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana Tv.