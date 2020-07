A Pietrasanta arrivano le telecamere di Sky e ‘Geo & Geo’

Arte, cultura e…fagiolo schiaccione! Continua l’esposizione mediatica di Pietrasanta che questa settimana ospita sia le telecamere Rai che quelle di Sky.

La popolare trasmissione scientifico divulgativa di Rai Tre “Geo & Geo” accende i riflettori su un prodotto tipico di Pietrasanta, il fagiolo schiaccione, celebrato lo scorso anno anche all’Accademia dei Georgofili. Il servizio non mancherà di valorizzare scultura e bellezze paesaggistiche. Una troupe di Sky sarà in città nei prossimi giorni con Dario Vergassola e Miriam Galanti per il programma televisivo “Sei in Un paese meraviglioso” realizzato in collaborazione con Autostrade d’Italia.

Dal Chiostro di Sant’Agostino alle botteghe artigiane, il viaggio racconterà Pietrasanta e la sua creatività. Per la carta stampata, sarà la rivista “Forbes” ad aprire le danze con un passaggio su agosto ed un servizio su settembre per raccontare una Pietrasanta oltre l’estate, quando l’aria si fa più fresca e la città riprende la sua vita non turistica e, se possibile, ancora più accattivante.

Negli scorsi giorni era stata Lonely Planet, la guida turistica più famosa al mondo, a far tappa a Pietrasanta per l’Italia on the road live tour per promuovere la Piccola Atene, e la Versilia, attraverso i principali canali social ma anche Repubblica e Radio 2.