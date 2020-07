Filosofia, letteratura e scienza al Caffè de La Versiliana

A Marina di Pietrasanta la filosofia sarà protagonista di un evento al Caffè de La Versiliana. L’incontro, in programma domani (17 luglio) alle 18,30, è promosso dal festival Sophia, la filosofia in festa.

Il tema di questo primo incontro, dal titolo Dalla filosofia alla letteratura: i figli dell’oltreuomo, sarà infatti la figura dell’oltreuomo vista attraverso gli occhi della filosofia, in particolare del filosofo Friedrich Nietzsche, il quale è stato il primo ad introdurre il concetto in materia, e della letteratura; Gabriele D’Annunzio, basò molte delle sue prime opere (come L’innocente) su tale principio. L’appuntamento trarrà spunto, infatti, dal ritorno di Gabriele D’Annunzio stesso in Versiliana, simboleggiato dall’inaugurazione del busto dedicato al Vate all’interno del parco.

Tra gli ospiti dell’evento, sarà presente per approfondire tale argomento, il filosofo Giuliano Campioni, specializzato in studi nietzscheani e Raffaele Donnarumma, docente di letteratura dell’università di Pisa. Saranno presenti anche Alessandro Montefameglio, direttore di Sophia e Massimiliano Montefameglio, responsabile della comunicazione di Sophia che condurrà l’incontro per la sua durata.

Un secondo appuntamento del festival è previsto alla Versiliana anche il 24 agosto con un tema più che mai attuale: l’intelligenza artificiale. Il filosofo Adriano Fabris, dell’università di Pisa, e la fisica Maria Chiara Carrozza, anche lei dell’ateneo pisano, dialogheranno confrontando la visione filosofica della coscienza e dell’anima con i passi da gigante con cui la tecnologia insegue il sogno atavico della macchina pensante.

La Fondazione Versiliana ricorda che l’ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico, in base alle normative di sicurezza contro il Covid-19, di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile.

Per coloro che non potranno essere presenti, gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno trasmesse in onda anche su Noi Tv, Tv Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana Tv.

Informazioni allo 0584.265757 e programma completo su www.versilianafestival.it