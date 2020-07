Massarosa, caso Brocchini: l’opposizione presenta un esposto

Come annunciato, le forze di opposizione di centrosinistra hanno presentato un esposto ai carabinieri di Massarosa in ordine alle dichiarazioni di Brocchini e a commenti social che “tendevano – spiega la minoranza di Massarosa -, in modo capzioso e allusivo, a ricondurre questa grottesca vicenda in modo generico all’opposizione consiliare”.

“Un atto necessario, a tutela dell’onore di forze politiche che fanno politica a viso aperto, per le idee e i programmi e di chi le rappresenta – si legge in una nota -. I comportamenti di Brocchini, del sindaco e della maggioranza si commentano da soli. Non una parola è stata spesa nel consiglio di martedì per una vicenda che ha avuto notorietà nazionale né da parte del sindaco né da parte del presidente del consiglio comunale. Adesso saranno le autorità competenti a fare chiarezza e a valutare se si configura la diffamazione e la calunnia nei nostri confronti. Nessuno si deve permettere di infangare la nostra reputazione, nemmeno con frasi volutamente ambigue, perché è bene che si sappia, non siamo più disposti a tollerare nemmeno alcune frange troppo accese della ‘tifoseria’ che non perdono occasione di commentare pubblicamente a sproposito. Chi sbaglia paga”.