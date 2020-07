Stagionali e attività turistiche, Bertuccelli e Simonini: “Serve liquidità”

“Il lockdown ha reso quasi impossibili molte attenzioni di ricerca attiva di un impiego ad esempio attraverso colloqui di lavoro fra gli inattivi piuttosto che tra i disoccupati. In Versilia dopo il lock down il lavoro in ambito turistico è paradossalmente aumentato perché sono tante le persone assunte a chiamata in lavori stagionali. Diverso è per gli altri settori dove le condizioni del mercato del lavoro sono peggiorate,e questo non potrà che condurci verso una fase di rallentamento dei salari”. A sostenerlo è la presidente del comitato Cii Arianna Bertuccelli.

“Questa frenata è legata, nostro malgrado, agli effetti della crisi sulle aspettative di inflazione,che condizioneranno nuovamente il contesto in cui avverranno i rinnovi dei contratti nazionali e regionali. Al di là dei fattori anomali che caratterizzano il nostro paese, la tendenza in campo professionale nel territorio versiliese è di out pug gap ampio e tasso di disoccupazione molto alto con dinamiche salariali vicine allo zero.

Tutte le attività aperte al pubblico, gli stabilimenti balneari ,sono ripartiti con tutte la cautele del caso e con le disposizioni per il covid e l’estate garantirà giusto un minimo di sopravvivenza a tutti. Ma non è abbastanza – afferma – serve liquidità ,quella liquidità promessa e mai arrivata”.

Dello stesso parere è Simone Simonini del partito Cambiamo con Toti. “Servono aiuti alle imprese perché così è un’ecatombe”afferma il referente provinciale Simonini. Ad oggi si parla già di 50000 posti di lavoro bruciati, serve liquidità”.