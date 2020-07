Iscritti Pd protestano: “Dimissioni Poletti, effetto di un’alleanza forzata e calata dall’alto”

Le dimissioni di Luca Poletti da capogruppo del Pd di Viareggio hanno aperto un vulnus tra i dem viareggini. Alcuni di loro, con una lettera firmata, esprimono tutta la loro disapprovazione nei confronti del commissario Alessandro Franchi e sull’accordo elettorale con il sindaco uscente.

“L’onestà, la lealtà, la generosità di Luca Poletti, che ha dedicato questi cinque anni della sua vita alla città di Viareggio, che ama in maniera sincera e disinteressata – affermano -, sono un dato comune per tutti coloro che hanno avuto il piacere di seguirlo dentro e fuori dal partito. Al di là di normali divergenze di opinioni e di posizioni politiche il suo comportamento in Consiglio comunale è stato ineccepibile, con una opposizione sempre costruttiva e mai pretestuosa o insultante. Ha mantenuto sempre un approccio collaborativo e rispettoso dei ruoli anche all’interno del partito, in continuo e costante contatto con la segreteria prima di Filippo Guidi e poi di Leonardo Betti, senza mai sottrarsi agli impegni, ricoperti anche a livello provinciale, nonostante la gravosa situazione familiare degli ultimi tempi. Un uomo prezioso e stimato che non farà parte della lista del Partito Democratico. Ci chiediamo a questo punto, anche dopo le esternazioni televisive del commissario che ha parlato di ‘esperti esterni’ da mettere nella lista del Pd , se non si debba riflettere su un’alleanza che si rivela sempre più forzata ed esclude di fatto tutto il gruppo dirigente del Partito democratico di Viareggio, come suoi autorevoli rappresentanti. Cancellare chi ha guidato il partito negli ultimi cinque anni per ‘sostituirlo’ con chi? I nuovi iscritti 2020? Ex iscritti di nuovo ‘folgorati’ dal Pd ? Una riflessione ci pare d’obbligo a soli due mesi dalla scadenza elettorale”.

La nota è firmata da Elena Tozzi, Leonardo Betti, Chiara Sacchetti, Margherita Rinaldi, Gianmarco Romanini, Glauco Dal Pino, Gabriella Biancalana, Daniele De Plano, Elisa Montaresi, Lorenzo Tosi, Gisa Mazza, Marina Bailo. Giancarlo Giannecchini, Lorenzo Bertoli, Stefanella LIberatore, Grazie Sinagra, Anna Giunta, Monica Mosca e Anna Coli.