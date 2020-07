Viareggio, Cna chiede un confronto ai candidati sindaco

Viareggio si appresta ad affrontare uno dei momenti più importanti della vita amministrativa di una comunità con l’elezione del primo cittadino, prevista per il prossimo mese di settembre. A circa due mesi da questo cruciale appuntamento, la Cna si chiede perché manchi ancora, da parte di tutti i candidati in campo, un programma di governo della città.

“Come organizzazione di categoria, la Cna – dice il presidente Andrea Giannecchini – negli ultimi tempi ha sempre dimostrato volontà e capacità di promuovere, attraverso proposte e critica costruttiva, tutta una serie di valutazioni e di stimoli a chi si occupa di condurre la cosa pubblica. Ad oggi, a fronte di così poco tempo dal voto, riteniamo che manchi un’idea di un progetto complessivo della città”.

“Dal nostro punto di vista – continua Giannecchini – interessa in particolar modo tutto ciò che riguarda le attività economiche, la piccola e media impresa e gli artigiani. E non vediamo dove le forze politiche vogliono andare, quali siano le idee da mettere in campo nei cinque anni di vita amministrativa che si candidano a condurre”.

La Cna auspica la presenza di un programma su cui possa essere aperto un confronto e fare delle valutazioni che portino a delle proposte integrabili.

“Si tratta senza dubbio di una tornata elettorale particolare – continua Giannecchini – con la data posticipata a causa del Covid che ha modificato in termini generali il comportamento delle persone. Ma il fatto che non venga chiesto alle associazioni un confronto sui temi economici della città, su un piano di sviluppo da condividere, anche di conoscere una serie di esperienze che noi abbiamo e che intendiamo mettere a servizio dei candidati, ci lascia perplessi”.

L’associazione è fiduciosa che questa mancanza possa venire superata nel più breve tempo possibile e chiede a tutti i candidati un confronto e soprattutto una posizione chiara su quelle che sono le loro idee di sviluppo di Viareggio dal punto di vista economico e sociale.