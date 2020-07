Viareggio, pubblicato il bilancio sociale di fine mandato

Il Comune di Viareggio ha pubblicato il bilancio sociale di fine mandato: un progetto di comunicazione istituzionale, consistente in brochure informative dal titolo E’ il tempo della bellezza che, in 72 pagine illustra le attività dell’amministrazione comunale e il relativo funzionamento, promuovendone la conoscenza unitamente a temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

“Una pubblicazione – spiega un nota del Comune – , in distribuzione in queste ore alle famiglie di Viareggio e di Torre del Lago, che risponde alle esigenze dei cittadini ed anche agli obblighi di legge, con la quale l’amministrazione comunale dà conto di quanto fatto nel corso dei 5 anni di governo. Il tutto con la massima trasparenza, ogni risultato messo in luce è attestato da atti amministrativi, e in un linguaggio preciso ma non specialistico”.

Il bilancio sociale di mandato non è più una novità nel panorama dei documenti di bilancio degli enti pubblici. Fa la sua prima comparsa come prototipo sperimentale a livello europeo come bilancio di previsione della Provincia di Genova nel 1997 e come rendiconto di mandato della Provincia di Bergamo nel 1999. Da allora il suo utilizzo si è diffuso in molti enti ma anche associazioni del settore.

“A maggior ragione oggi, tempi nei quali siamo bombardati da una enorme quantità di informazioni dalle provenienze più svariate – si legge nella nota -, la comunicazione istituzionale assume particolare importanza, perché illustra e favorisce la conoscenza delle disposizioni normative, le attività delle istituzioni, l’accesso ai servizi pubblici, promuove la conoscenza sui temi di rilevante interesse pubblico. Completezza e trasparenza sono i criteri ai quali ci si è attenuti nella redazione dei contenuti. La struttura espositiva, il linguaggio, la sistemazione dei dati e delle informazioni è stata concepita per facilitare al massimo la comprensione. Il rispetto delle indicazioni citate e l’esperienza dei professionisti incaricati sono una garanzia per i cittadini che i contenuti proposti sono redatti con scrupolo. Il bilancio sociale di mandato sarà pubblicato nella sua versione digitale, sul sito del Comune di Viareggio”.