Lo yacht dei sogni fa tappa a Forte dei Marmi

È stato svelato giovedì scorso al porto Mirabello di La Spezia lo yacht che tra luglio e agosto farà tappa nelle più prestigiose località di mare dello stivale per scoprire e realizzare i sogni degli italiani.

Più che un semplice casting, un esperimento sociale rivolto a persone determinate e decise a realizzare le proprie ambizioni nei più svariati campi: dal mondo dello spettacolo al campo artistico, dall’ambito culturale a quello sportivo, da quello economico a quello sociale.

The Happiness Experiment, questo il nome del tour, selezionerà i candidati più meritevoli, a cui sarà regalata una chance più unica che rara: disporre senza alcun onere di tutto il supporto necessario per riuscire a far decollare il proprio progetto e realizzare il desiderio di una vita.

Le tappe. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio lo yacht dei sogni attraccherà al largo della scintillante Forte dei Marmi, meta del jet set internazionale; giovedì 30 luglio sarà la volta della romantica e suggestiva Portofino; dulcis in fundo, giovedì 6 agosto, l’imbarcazione farà tappa nel mare cristallino di Positano, perla della Costiera Amalfitana. Il rendez-vous con i candidati partirà in prestigiose location individuate nelle località sopra citate: da qui saranno portati a bordo dello yatch per essere valutati da una commissione composta da rinomati giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, della cultura e dello sport.

Chiunque, purché maggiorenne, potrà partecipare. È sufficiente, anzi necessario, avere un sogno da realizzare ed essere determinati a trasformarlo in realtà. I candidati saranno, infatti, selezionati anche in base alla loro aspirazione e alla loro motivazione.

È possibile inoltrare la propria candidatura via mail all’indirizzo casting@thehappinessexperiment.it, allegando i link ai propri profili Facebook e Instagram, oltre a nome, cognome e ai recapiti per essere ricontattati. Numerose candidature stanno già arrivando da tutta Italia, poiché si tratta di un vero e proprio appuntamento con il destino e in gioco c’è l’opportunità di veder avverato il proprio sogno.

Il tour è commissionato da Glam Management, società che a partire dal prossimo autunno offrirà a chi supererà le selezioni tutto il supporto necessario per fare del proprio desiderio una realtà. I fortunati selezionati durante i casting a Forte dei Marmi, Portofino e Positano saranno affiancati da un team di professionisti per trasformare la loro vita e avverare quello che fino a oggi è stato solo un sogno.