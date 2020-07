Focolai di ritorno dall’estero, Bertuccelli (Lega): “Servono più controlli”

In questi giorni sono stati individuati dei cluster di covid 19 in provincia di Lucca, per l’esattezza a Viareggio, dove ben due nuclei familiari residenti sono risultati positivi.

Il contagio sarebbe partito da uno degli ospiti provenienti da Dakka e l’igiene della Asl Toscana nord ovest sta completando l’indagine epidemiologica per verificare quali sono stati i contatti lavorativi stretti e mettere in atto tutte le norme anti contagio.

“Il problema è a monte – afferma Arianna Bertuccelli della Lega -: infatti occorrono controlli serrati in provincia e nel resto della Toscana. I confini nazionali sono stati aperti troppo presto e così proseguendo si estenderanno nuovi focolai”.