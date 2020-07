Ricominciare ancora, domani Arisa in concerto alla Versiliana

Si torna ad ascoltare la buona musica nell’estate 2020 e lo si fa alla Versiliana con il concerto di Arisa in programma domani (22 luglio), alle 21,30, fortemente voluto dal presidente della fondazione Versiliana, Alfredo Benedetti. Prima tappa del nuovo tour della fuoriclasse del canto dal titolo Ricominciare ancora – live set 2020, che partirà proprio dal palco del 41esimo festival di Marina di Pietrasanta.

Un concerto intimo, ma pieno di magia per ricominciare ancora proprio da una bella canzone, da una bella voce limpida e nello stesso tempo calda e avvolgente, quella di Arisa, in una sera d’estate.

“Sono felicissima – spiega Arisa – di questa data alla Versiliana, che è arrivata dopo un lungo periodo di assenza, di lockdown che ci vedeva costretti e rassegnati a rimandare i live. Fortunatamente stiamo ripartendo e la cosa mi emoziona tantissimo perché rivedrò tante delle persone che mi seguono abitualmente e che non vedo da tanto tempo. Il palco un po’ casa mia e sarà fantastico”.

“Con Arisa – aggiunge il presidente della fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – ci siamo sentiti spesso durante il lockdown, già dallo scorso anno, quando si esibì sul nostro palco, abbiamo iniziato un bel rapporto di amicizia e simpatia e sono molto felice che tutto quello di cui abbiamo parlato possa adesso concretizzarsi proprio nel nostro teatro all’aperto”.

“Il tour – spiega ancora Arisa – si chiama Ricominciare ancora, titolo che prende il nome da un mio singolo che uscirà a breve. Per me significa ricominciare ancora dalle basi, riprendere il filo di un discorso che avevamo interrotto tanto tempo fa e quindi sarò in trio in versione completamente acustica. E saremo in quattro a fare canzoni del passato, cover del passato, canzoni mie che stanno particolarmente a cuore alle persone che mi seguono e proporremo anche il nuovissimo singolo che faremo in una versione un po’ particolare”.

Con Arisa ci saranno i compagni di avventura di sempre. Sarà infatti accompagnata da un trio di musicisti, Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte, Sandro Rosati al contrabbasso e Giulio Proietti alla batteria per creare sul palco un’alchimia speciale. Interpretazioni ed arrangiamenti convincenti ed emozionanti e scambi di opinioni divertenti e mai banali: così i grandi successi di Arisa diventano intimi e travolgenti allo stesso tempo.

Il concerto fa parte del cartellone del 41esimo festival La Versiliana promosso dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica dello Studio Martini, in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione turistica.

I biglietti per il concerto di Arisa sono in vendita sul circuito Ticketone e presso la biglietteria della Versiliana a partire da 10 euro. Per informazioni: 0584 265757.