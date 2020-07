Torna il concorso “Caccia ai Golden Books” a Seravezza

Torna da domani (22 luglio) il concorso Caccia ai Golden Books promosso dalla biblioteca comunale Sirio Giannini del Comune di Seravezza. L’iniziativa è ispirata a La fabbrica di cioccolato, il famoso libro di Roald Dahl dedicato a tutti gli amanti della lettura.

Sei Golden Books sono stati selezionati e nascosti all’interno della biblioteca di Palazzo Mediceo: tre nella sezione narrativa adulti e tre in quella dei ragazzi. I sei fortunati che prenderanno in prestito i volumi prescelti vinceranno uno dei titoli selezionati dagli organizzatori. Il concorso è aperto a persone di ogni età e non ha un termine prestabilito, in quanto si concluderà solo quando l’ultimo dei Golden Books verrà trovato

Al momento di richiederne il prestito, saranno i bibliotecari a comunicare se si tratta o meno di uno dei sei Golden Books ed in caso di vincita, il premio verrà immediatamente consegnato; per partecipare e sperare di vincere sarà quindi sufficiente scegliere un libro da leggere a casa.

Ogni settimana sui social della biblioteca (gruppo Facebook Biblioteca Sirio Giannini Seravezza e profilo Instagram Biblioseravezza) sarà fornito un indizio per agevolare la ricerca di un Golden Book.