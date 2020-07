Bussoladomani allarga le collaborazioni, via a voucher per assistere a spettacoli

Si allargano le collaborazioni di Bicinema Bussoladomani con enti e associazioni del territorio di Lido di Camaiore e della Versilia.

Questa volta tocca all’associazione Albergatori, all’associazione Balneari e al Centro commerciale naturale di Lido di Camaiore. Chi usufruirà dei servizi delle strutture ricettive, degli stabilimenti balneari e dei commercianti affiliati alle tre associazioni potrà beneficiare di un voucher per assistere agli spettacoli nel parco Bussoladomani di Lido: questo voucher è valido per due persone e darà diritto a un ingresso gratuito.

“Si tratta di una promozione voluta fortemente dalle nostre associazioni – affermano Maria Bracciotti (presidente associazione Albergatori), Marco Daddio (presidente Associazione Balneari) e Carmelo Donzella (presidente Ccn di Camaiore) -. Proporre a turisti e residenti eventi di qualità fruibili in tutta sicurezza genera un circuito virtuoso per l’economia e la socialità del nostro territorio comunale e di tutta la Versilia. Seguiamo ogni giorno i nostri affiliati, soprattutto da quando è stato possibile ripartire in seguito alla fase più acuta dell’emergenza sanitaria. Non è stato affatto facile, ma la strada verso la normalità è stata presa e sarà possibile arrivare a destinazione solo tutti insieme. Ringraziamo gli organizzatori di Bicinema Bussoladomani per la collaborazione e per l’idea che sta alla base del progetto, a cui auguriamo ogni bene”.

“Impossibile per una realtà come la nostra, peraltro appena nata, non dialogare e collaborare con le associazioni del territorio – commentano gli organizzatori di Bicinema Bussoladomani -. Il voucher che metteranno a disposizione gli affiliati all’associazione Albergatori, Balneari e al Ccn di Camaiore non è solo un ingresso omaggio ogni due persone, ma un segnale che gli eventi dell’era Covid possono dirsi riusciti solo se il territorio riscopre una sinergia autentica con le realtà economiche e sociali che lo vivono e lo fanno fiorire. Ringraziamo quindi i presidenti, gli associati e il pubblico che in questi giorni sta varcando numeroso i cancelli del parco Bussoladomani e che non vediamo l’ora di incontrare ogni sera per godere insieme della magia del cinema”.

La programmazione e i biglietti per Bicinema Bussoladomani sono a questo link.

Le informazioni pratiche sulla fruizione dell’area (che al suo interno, lo ricordiamo, ha ampio spazio anche per il parcheggio delle biciclette) si trovano sulla pagina Facebook della manifestazione.