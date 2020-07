Tenta di rubare alcolici al supermercato: fermato

E’ stato sventato ieri pomeriggio (21 luglio) un furto di bevande alcoliche alla Conad di Massarosa. Grazie ad una segnalazione, una pattuglia che si trovava nelle vicinanze ha potuto cogliere in flagranza di reato un sessantenne già noto alle forze dell’ordine, residente a Pisa, il quale è stato trovato in possesso di bottiglie di liquori e per questo è stato fermato e successivamente portato in caserma per l’identificazione.

Il ritrovamento di una partita di merce all’esterno del supermercato, fa presupporre l’aiuto di un complice, pertanto saranno visionate le telecamere di videosorveglianza.

“Mi congratulo con tutto il corpo della polizia municipale – afferma il sindaco Alberto Coluccini – per l’efficienza e l’ottimo lavoro che sta svolgendo, pur trovandosi in una situazione di sottodimensionamento, con un organico estremamente ridotto. In questo caso, il mio grazie ai poliziotti Rocco Bianco e Raffaele Francesconi per la tempestività con cui ieri hanno rintracciato e fermato il pluripregiudicato. A tutti loro va il plauso mio e di tutta l’amministrazione di Massarosa”.