Massarosa, sospensione dell’erogazione dell’acqua a Piano di Conca e Piano di Mommio

Tre giorni di lavori Gaia alla rete idrica di Massarosa. Lunedì (27 luglio) dalle 14 alle 18,30 o comunque fino a termine lavori, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in Via Piantoneto, in località Piano di Conca. Saranno circa 29 gli abitanti coinvolti dalla sospensione.

Martedì prossimo (28 luglio) dalle 14 alle 18 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via Torre, località Piano di Conca, nel Comune di Massarosa a causa di intervento manutentivo sulla rete idrica. Saranno circa 11 gli abitanti coinvolti dalla sospensione dell’acqua.

Mercoledì (29 luglio) invece dalle 9 alle 14, o comunque fino a termine lavori, sempre a causa di un intervento manutentivo sulla rete idrica, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via Molino di Fondo, via Papa Giovanni XXIII, via Montessori, via dei Menni, via delle Sezioni, via Sarzanese Nord, via Sarzanese, via del Canale, via della Sassaia in località Piano di Conca e Piano di Mommio. In caso di maltempo l’intervento potrà essere sospeso o rimandato. Questa volta saranno circa 221 gli abitanti interessati dalla sospensione.

Alla conclusione dei lavori e per alcune ore successive si potranno quindi verificare fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti delle utenze interessate per pochi minuti. In caso di maltempo i lavori potranno essere sospesi o rinviati.