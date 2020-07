Test sierologici gratuiti, al via la campagna ‘Movida si…cura’ sulle coste toscane

Partirà domani (25 luglio) da Firenze Movida si…cura, la campagna di prevenzione promossa dall’assessorato regionale al diritto alla salute, nei luoghi di vita notturna, frequentati dai ragazzi. Dal 31 luglio interesserà altre nove località costiere della Toscana. L’iniziativa anticovid prevede test sierologici per tutti i giovani, che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde della Regione 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva. Sarà anche possibile effettuare alcool test, sempre su richiesta degli interessati.

La campagna viene avviata in anteprima in piazza Santo Spirito. Fino al 26 settembre tutti i venerdì e i sabati, dalle 22 alle 2 del mattino sarà presente nelle piazze e nei luoghi di vita notturna. Tra queste rientrano anche Forte Dei Marmi, Lido di Camaiore e Viareggio anche se ancora non è stato concordato il luogo dove saranno allestiti i gazebo e posizionati i mezzi messi a disposizione dal volontariato sociale per effettuare il test sierologico gratuito.Qui saranno messi a disposizione dei ragazzi anche mascherine e gel. Oltre al volontariato sociale è prevista la presenza, su base volontaria, di personale infermieristico delle Asl.