Morto Francesconi, lutto tra gli operatori del mercato di Forte

E’ lutto a Forte dei Marmi per la scomparsa di Marco Francesconi, storico rappresentante degli ambulanti del mercato del Forte. Al cordoglio generale si unisce quello della Cna di Lucca.

“Marco è stato dapprima un ambulante e un grande imprenditore – dice Cristina Lorenzini, portavoce Cna della categoria – quando ha formato nel 2002 il consorzio gli ambulanti di Forte dei Marmi di cui era presidente. Organizzando fiere in giro per l’Italia ha sempre dato lustro al mercato e al paese. Ma soprattutto ha sempre difeso la nostra categoria negli ultimi venti anni e nel periodo della Bolkestein fino alle ultime riunioni durante il periodo di chiusura per il Covid 19”.

“Tutti gli ambulanti lo conoscevano – continua Lorenzini – anche se negli ultimi anni non faceva più i mercati. Sarà una grande mancanza per tutti noi”.