Economia circolare e ambiente, Europa Verde sostiene Giorgio Del Ghingaro

Europa Verde sosterrà il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro

Dopo un confronto politico il candidato sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e i rappresentanti di Europa Verde hanno convenuto sull’importanza di caratterizzare la prossima consiliatura con scelte amministrative “che mirino a tutelare – si legge in una nota – e valorizzare il patrimonio naturale di Viareggio, compreso quello ricadente nell’area del parco regionale, a sviluppare una nuova mobilità che riduca la presenza di auto e favorisca l’utilizzo di mezzi alternativi (bici, mezzi pubblici, taxi collettivi, sharing, eccetera), rinviando all’esito di questi studi ogni decisione su nuova viabilità o nuove infrastrutture, a improntare la gestione dei servizi pubblici (rifiuti, acqua, energia) verso una logica di economia circolare, favorendo in tal modo lo sviluppo di una green economy e di nuove opportunità occupazionali, a promuovere una rinnovata attenzione al mondo degli animali di affezione realizzando strutture di ricovero per quelli randagi o di temporanea accoglienza per gli altri”.

Europa Verde, aderendo alla coalizione che sostiene la candidatura di Del Ghingaro, evidenzia anche “la necessità di superare l’attuale distanza a livello locale di alcune forze politiche del centrosinistra e manifesta la propria volontà a favorire occasioni di confronto per ricompattare anche a Viareggio il centrosinistra che già ci vede uniti a livello regionale”.