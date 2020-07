Fabrizio Miracolo nuovo delegato per Retiambiente di Confservizi Cispel Toscana e Utilitalia

Fabrizio Miracolo è il nuovo delegato di Confservizi Cispel Toscana e Utilitalia in rappresentanza della società Retiambiente Spa.

L’ex presidente di Sea Ambiente ha accettato la designazione del presidente di Retiambiente, Daniele Fortini.

Utilitalia è la federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.

Confservizi Cispel Toscana è l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che operano nel territorio toscano e che gestiscono servizi a rilevanza economica come il servizio idrico, quello di igiene ambientale, il gas, il trasporto pubblico su gomma e altri servizi come le farmacie comunali, l’edilizia pubblica, la cultura, gli istituti di assistenza alla persona, le aziende sanitarie e ospedaliere.

I gestori toscani dei servizi di pubblica utilità partecipati dagli enti locali o privati aderiscono a Confservizi Cispel Toscana che ne rappresenta gli interessi sul piano delle relazioni istituzionali e sociali e ne promuove lo sviluppo e la crescita.

Miracolo, inoltre, è stato segnalato da Italia Viva Viareggio come possibile candidati in lista per le prossime regionali.