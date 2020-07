Trasporto con conducente, Montemagni: “Stop all’abusivismo”

Trasporto di persone con conducente, la Lega punta il dito sul fenomeno dell’abusivismo.

“Sulla grave problematica inerente l’abusivismo, collegato al trasporto di persone – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega – abbiamo predisposto un atto, poi approvato, in cui chiediamo espressamente alla giunta di mettere in atto idonee misure per contrastare, appunto, adeguatamente alcune deleterie situazioni d’irregolarità nel settore dei trasporti di persone, salvaguardando, viceversa, appieno gli operatori regolari e di conseguenza le loro famiglie”.

“La pandemia – prosegue il consigliere – ha creato, anche in questo settore, delle enormi difficoltà, tanto che molti tassisti si ritrovano, purtroppo, in una condizione economica molto precaria. L’assenza di turisti stranieri e comunque i lunghi mesi di lockdown hanno messo a dura prova chi svolge, seguendo le normative vigenti, tale normale servizio pubblico; di contro, hanno presumibilmente continuato ad operare gli abusivi che puntano a togliere spazio a coloro i quali svolgono regolarmente la professione”.

“Questo fenomeno va contrastato – conclude la rappresentante della Lega – e le istituzioni devono farsene pienamente carico”.