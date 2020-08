Giovani per Viareggio con Del Ghingaro: “Progetti concreti per la città del futuro”

Si è tenuto venerdì sera (31 luglio) a Villa Lazzareschi in Darsena, un incontro informale di presentazione di Giovani per Viareggio.

Alla presenza del Sindaco, Giorgio Del Ghingaro si è parlato delle tematiche fondamentali che secondo il programma della lista sono da perseguire nell’interesse della città.

“Non siamo giovani disinteressati – dice Marian Puosi, fondatore del movimento – ma organizzati e coesi, mossi da solidi ideali e con progetti concreti e proposte giovani. Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad adesso e soprattutto di essere stati i primi a presentare a Viareggio ed in Toscana una lista composta da ragazze e ragazzi under trentacinque. Ognuno di noi sta impegnandosi con determinazione prendendo a cuore la causa e dimostrando grande passione per la politica intesa come cura del bene pubblico”.

In un clima disteso e sereno, i candidati hanno preso la parola raccontando in maniera semplice e chiara le motivazioni che li hanno condotti a questa scelta frutto di un forte legame con la città.