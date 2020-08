Italia Viva Viareggio smentisce Bonaceto: “Nessun contatto con il candidato”

Italia Viva di Viareggio prende le distanze dal candidato sindaco di sinistra Sandro Bonaceto, in particolare smentendo alcune sue affermazioni.

“Apprendiamo stupiti – afferma Italia Viva Viareggio in una nota – che il candidato dell’estrema sinistra alle comunali di Viareggio, Sandro Bonaceto, ha dichiarato, nella conferenza stampa di ieri, che gli esponenti di Italia Viva ‘mi sono venuti a cercare’ e di aver ‘parlato tanto e intensamente’ con noi. A tal riguardo smentiamo ogni voce in proposito e diciamo chiaramente che non abbiamo mai incontrato il candidato, non lo abbiamo mai cercato né, pertanto, abbiamo parlato insieme di accordi politici in vista delle elezioni comunali di Viareggio. Com’è nostro costume rispettiamo le legittime ambizioni di chi si candida e di tutti i cittadini che rappresenta ma non si possono dire cose non vere al cospetto dei cittadini”.

“Nella stessa conferenza stampa si dichiara pure che Italia Viva sarebbe stata tra coloro che ‘gli hanno chiesto di essere il proprio sindaco’ e che ‘non vogliono inginocchiarsi di fronte ai giochi di partito’. Niente di più falso – commentano da Italia Viva -. Non accettiamo queste provocazioni, le rispediamo al mittente e invitiamo il candidato a condurre una campagna elettorale sui contenuti e sui temi cari ai cittadini anziché su bugie, quisquillie e pinzillacchere. Ribadiamo il nostro pieno sostegno alla candidatura di Giorgio del Ghingaro a sindaco di Viareggio, al percorso e ai programmi che anche come Italia Viva stiamo condividendo per la città e ci impegniamo come forza politica a continuare per altri cinque anni il buon governo che fin qui ha contraddistinto l’attuale amministrazione viareggina”.

“Il 20 settembre infine – conclude la nota -, si voterà anche per le elezioni regionali ed anche in questo contesto Italia Viva è schierata, a scanso di equivoci, insieme a tutto il centro-sinistra viareggino e versiliese al fianco del candidato presidente della regione Eugenio Giani”.