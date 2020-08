Il festival Pordenonelegge si farà, pur con le restrizioni imposte dal Covid-19, confermandosi il principale evento culturale italiano per autori nazionali e internazionali proposti al pubblico.

Ospite della manifestazione che si svolgerà nella città di Pordenone dal 16 al 20 settembre, sarà il poeta pietrasantino Luca Bresciani che presenterà al pubblico, sabato 19 settembre alla Loggia del Municipio, il nuovo libro Linea di galleggiamento, pubblicato nella prestigiosa Collana Gialla 2020 dall’editore Lietocolle che cura la proposta dei testi nella forma cartacea e da Pordenonelegge che cura la versione elettronica.

Due importanti promotori culturali, tracciati da molti anni di passione per la poesia che si uniscono per scegliere, promuovere e diffondere l’opera di alcuni autori già conosciuti dal pubblico della poesia, accompagnandoli nell’edizione di una loro prova significativa. Quattro opere di poesia scelte, per ogni anno solare, tra le esperienze di rilievo delle giovani voci poetiche più importanti del panorama italiano.

Linea di galleggiamento nella versione silloge inedita, ha già ricevuto importanti riconoscimenti, risultando tra i vincitori del Premio Guido Gozzano 2019 e Anna Osti 2019 e risultando finalista al Premio Bologna in Lettere 2020.