Movida si… cura: tornano i gazebo con i test sierologici in Versilia

Prosegue la campagna di prevenzione Movida si… cura che prevede test sierologici gratuiti per i ragazzi e alcool test nei luoghi più affollati della vita notturna, in città e sulla costa.

L’iniziativa anti Covid prevede i sierologici per tutti i giovani che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde regionale 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva. Sarà anche possibile effettuare alcol test, sempre su richiesta degli interessati.

Movida si…cura è partita il 25 luglio a Firenze in piazza Santo Spirito e sarà attiva fino al 26 settembre nelle piazze di varie località costiere e città d’arte, tutti i venerdì e i sabati, dalle 22 alle 2 del mattino).

Nei luoghi della campagna saranno allestiti gazebo e posizionati mezzi mobili del volontariato sociale (Misericordie, Anpas, Croce Rossa italiana), cui rivolgersi per effettuare il test sierologico gratuito e avere tutte le informazioni necessarie.

Saranno messi a disposizione dei ragazzi anche mascherine e gel. Oltre a quella del volontariato sociale è prevista la presenza, su base volontaria, di personale infermieristico delle Asl.

Venerdì e sabato gazebo di questo tipo si troveranno in Darsena a Viareggio e a Torre del Lago. Per il calendario completo è possibile consultare la pagina dedicata.