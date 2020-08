Niente agevolazioni Tari ai balneari di Pietrasanta, Lega: “La giunta ci ripensi”

Agevolazioni per la Tari anche ai balneari di Pietrasanta. A chiederlo sono il capogruppo della Lega in Regione Elisa Montemagni ed il commissario provinciale della Lega, Andrea Recaldin.

“La Lega – si legge in una nota – è da sempre e al fianco dei balneari e di tutte le categorie economiche fondamentali per lo sviluppo e il benessere del territorio. A Pietrasanta i 107 stabilimenti balneari assicurano lavoro a centinaia di persone ma soprattutto sviluppano un indotto fondamentale per i nostri artigiani e negozianti. Per questo chiediamo un rapido ripensamento su quanto deliberato dalla giunta, e che il sindaco si faccia carico di questa situazione di grande disagio, al fine di includere tutte le categorie economiche tra cui i balneari nelle agevolazioni della Tari per il periodo in cui non hanno usufruito del servizio”.

“Da parte della Lega – concludono Recaldin e Montemagni – c’è sempre stata una grande attenzione ad una delle principali categorie economiche del territorio versiliese e pensiamo che anche le amministrazioni dove siamo maggioranza debbano riservare particolare attenzione in ogni decisione presente e futura”.