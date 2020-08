Giovani Democratici della Versilia, Borrini confermato segretario

Si è svolto sulla terrazza dello stabilimento Principino di Piemonte il congresso dei Giovani Democratici della Versilia, che era stato rimandato a causa del Covid.

A salutare i ragazzi e le ragazze che si riunivano per rinnovare gli organismi, l’onorevole Umberto Buratti, il sindaco di Seravezza, Riccardo Tarabella, il segretario territoriale, Riccardo Brocchini, Alberto d’Alessandro per la Rappresentanza della commissione europea a Milano, Elisa Meloni di Volt Toscana.

La riunione si è aperta con l’intervento dei tre candidati del Pd Versilia per le elezioni regionali Toscana 2020. “Mi sono candidata perché il partito mi ha dato questa possibilità – ha esordito Adalgisa Mazza – Sono stata tra le fondatrici del Pd ed ero piuttosto giovane quando fui inserita nella segreteria regionale. Questo è il Partito Democratico: un luogo dove chi si impegna, senza cognomi altisonanti o protettori, può far parte di organismi politici”.

“Vogliamo portare un consigliere in Regione che provenga dalla Versilia – ha affermato Claudia Dinelli – Dopo tanti anni di assenza. L’ambiente e il turismo sono i punti focali del mio programma”.

“Invertire un certo tipo di sviluppo che ha distrutto l’ambiente, i posti di lavoro e aumentato le disuguaglianze sarà il vostro compito – ha detto Simone Leo rivolto ai giovani – e le risorse che arriveranno in Toscana dall’Europa andranno investite in questa direzione, con ricadute importanti anche nel nostro territorio”.

Sono state quindi illustrate le due mozioni congressuali per la scelta del segretario nazionale, da Diego Cavallucci per Caterina Cerroni e da Giacomo Genovesi per Raffaele Marras. Nella votazione versiliese ha prevalso a larga maggioranza la mozione Marras.

Alla conclusione sono state rinnovate le cariche locali: Samuele Borrini ha avuto la conferma come segretario versiliese dei Giovani Democratici; stessa conferma per Gianmaria Federigi per la Versilia Nord. Per i giovani democratici di Viareggio è stato eletto come rappresentante Lorenzo Pagni.