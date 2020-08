Europa Verde con Del Ghingaro: “Svolta ecologista per Viareggio”

Scelte ecologiste nel futuro di Viareggio. E’ la promessa di Europa Verde che sostiene la candidatura di Giorgio Del Ghingaro. “Ci siamo dati da fare – spiega Giuseppe Vitiello – affinchè il centrosinistra arrivasse unito a questa scadenza elettorale. E lo abbiamo fatto con chiarezza, non cercando prima gli uomini, ma illustrando subito una serie di proposte chiare ed inequivocabili, tra l’altro più volte anche diffuse via social alla cittadinanza”.

“Proposte – aggiunge Vitiello – che mirano a dare al futuro di Viareggio una forte svolta verso una riconversione economica ecologista. In questo confronto abbiamo recepito la manifestata volontà di Giorgio Del Ghingaro di fare proprie le nostre proposte. Noi diamo credito alle affermazioni di chiunque, senza prevenzioni o condizionamenti preconcetti. Sappiamo bene che solo un voto che raccolga gli elettori di sinistra e centro sinistra potrà fermare l’ondata mistificatrice della destra. Nonostante un assurdo modello elettorale improntato sul maggioritario, crediamo ancora nel ruolo delle istituzioni democratiche e dei consigli comunali eletti dai cittadini”.

“La figura del sindaco – si legge ancora nella nota – rappresenta una figura di sintesi delle istanze espresse dalle forze politiche che lo sostengono, non è certo una figura destinata ad imporre solo le proprie idee. Sappiamo inoltre che ancora molto resta da fare per convincere anche le forze politiche a noi vicine della necessità di attuare scelte coraggiose, impegnative , proiettate verso un futuro diverso e attente alle esigenze dei cittadini. Se tutti fossero ecologisti, non ci sarebbe bisogno di Europa Verde, ci sembra evidente. Noi abbiamo detto che non vanno realizzate opere che possano limitare una evoluzione verso una città attenta all’ambiente. Abbiamo detto anche, con forza, che bisogna attuare scelte coraggiose che , modificando gli stili di vita dei cittadini, rendano tali opere inutili. Abbiamo lottato contro gli inceneritori, ad esempio, afffermando che , prima ancora di essere dannosi, sono inutili, e sulla base di questo abbiamo proposto una evoluzione dei servizi di raccolta dei rifiuti che li rendesse superati, con una forte spinta verso la riduzione della produzione dei rifiuti e verso il totale recupero degli stessi, in un’ottica di economia circolare. E lo abbiamo fatto con convinzione, anche contrastando con forza e coerenza le scelte che negli anni anche i partiti “amici” ci hanno prospettato. Oggi, con la stessa coerenza, diciamo no ad ogni scelta che possa anche minimante intaccare il patrimonio naturale della città, che intendiamo proteggere e valorizzare. Diciamo no perchè vogliamo impedire che le soluzioni prospettate possano ostacolare la realizzazione di un modello di vita diverso”.

“Ad esempio – aggiunge Vitiello -, la mobilità che vogliamo in città non è quella che utilizza ulteriore strade destinate a fungere da imbuto, ma quella che in modo chiaro e forte preveda la sostituzione delle auto con soluzioni ad impatto zero sulla CO2 , come l’utilizzo di bici, di mezzi pubblici e di ogni altro mezzo alternativo. Per fare questo dobbiamo fornire ai cittadini soluzioni coerenti, consapevoli che la pubblica amministrazione per prima deve esserne convinta e consapevole. Lo abbiamo fatto con la raccolta differenziata, quando tutti dicevano che i cittadini non avrebbero mai separato i rifiuti, e lo faremo anche con la mobilità, ora che tutti affermano che nessuno può fare a meno dell’usare la propria auto. Quindi, e lo ribadiamo per l’ennesima volta, non abbiamo mai dato il nostro consenso alla realizzazione di opere che riteniamo oramai superate, oltre che inutili. Gli elettori sanno che dando forza ad Europa Verde, all’interno della coalizione che sostiene il candidato sindaco Giorgio Del Ghingaro, avranno la possibilità di rafforzare queste scelte di contrasto ad opere superate e di promozione di nuovi modelli di vita. Solo una forza veramente ed intimamente ecologista, come Europa Verde, potrà determinare, anche con i suoi pochi rappresentanti, una svolta reale verso un futuro ecocompatibile per la città di Viareggio. Le rappresentanze che si improvvisano ecologiste o attenti a questi temi, purtroppo come ci hanno insegnato molte esperienze passate, non daranno certamente lo stesso contributo. Andiamo avanti, consapevoli dell’impegno che ci stiamo assumendo, ma anche fiduciosi nella forza delle nostre idee e nella capacità degli elettori di farle proprie”.