Sant’Anna di Stazzema, il ministro Amendola alla commemorazione dell’eccidio

Sarà il ministro per le gli affari europei Vincenzo Amendola a tenere l’orazione ufficiale nella cerimonia in occasione del 76esimo anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema, il prossimo mercoledì (12 agosto).

Il programma a Sant’Anna di Stazzema prevede alle 9 la deposizione della corona di alloro sulla Piazza della Chiesa, al Cippo in memoria delle vittime. Alle 9,15 avrà inizio la messa celebrata dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. Al termine della funzione, alle 10,15 circa, la cerimonia si sposterà al monumento Ossario per la deposizione di una corona di alloro da parte delle autorità cui seguiranno i saluti del Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, e del presidente dell’associazione Martiri di Sant’Anna, Enrico Pieri. Il Ministro per le politiche europee, Vincenzo Amendola, terrà l’orazione ufficiale. Per tutta la giornata del 12 agosto 2020 saranno esposti al Sacrario i disegni dei bambini di tutto il mondo, raccolti dall’associazione Colori per la pace, ed alcuni pezzi del tappeto del mondo.

Nel pomeriggio, alle 17, nella Chiesa di Sant’Anna di Stazzema si svolgerà il concerto d’organo del maestro Ferruccio Bartoletti, a cura dell’Associazione italo-tedesca Amici dell’organo di Sant’Anna.

La cerimonia sarà aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Coid. In particolare si invitano fin da ora tutti coloro che parteciperanno ad un corretto utilizzo della mascherina e al rispetto delle distanze interpersonali.

Non sono previste restrizioni al traffico veicolare né navette.

Per l’occasione il Museo storico della Resistenza resterà aperto con orario 9-18; la visita ha una durata di venti minuti, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e potranno accedere sei persone contemporaneamente.

Il museo resta aperto anche la sera di martedì 11 agosto, in occasione della fiaccolata silenziosa; gli operatori museali della coop. 2Muv garantiranno l’apertura anche nel giorno di Ferragosto con orario 9-18.

In occasione delle celebrazioni i parcheggi saranno garantiti nel piazzale all’ingresso del paese; le operazioni saranno curate dall’associazione nazionale carabinieri sezione di Seravezza- Stazzema e Camaiore, in coordinamento con le forze dell’ordine.