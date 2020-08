Sono ore di preoccupazione per Olivia, un simil maremmano con microchip e senza coda, che è scomparso nella zona della cava di Bozzano in via delle Lenze.

Il prossimo 15 agosto compirà 13 anni. Dal 3 agosto scorso non si trova e i proprietari cercano informazioni per riportarla a casa e offrono una ricompensa per il suo ritrovamento.

Chi l’avesse vista può contattare il numero 338.4270311 o 333.4920051