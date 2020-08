Stamani (11 agosto) il gazebo delle liste civiche collegate al candidato sindaco Barbara Paci è stato allestito all’ex campo d’aviazione. Molti cittadini si sono avvicinati per parlare con i vari candidati in lista per il consiglio comunale e con la candidata a sindaco Barbara Paci.

In molti si sono avvicinati anche per lasciare una firma per la presentazione delle liste elettorali. La candidatasarà presente dalle 8,30 alle 13 anche al gazebo che verrà allestito al mercato a Viareggio giovedì (13 agosto), davanti alla farmacia Tobino.