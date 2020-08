Pietrasanta, prorogata al 20 agosto l’iscrizione dei bambini agli asili nido comunali

C’è tempo fino al 20 agosto per iscrivere i bambini che abbiano compiuto 12 mesi agli nidi comunali. Il Comune di Pietrasanta ha riaperto, in via del tutto straordinaria, la graduatoria per consentire alle famiglie di presentare la domanda. Lo ha deciso la giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti nell’ultima seduta alla luce anche dell’introduzione della novità della digitalizzazione del servizio di iscrizione di iscrizione (le domande devono essere presentate online) e dell’incertezza relativa all’emergenza sanitaria.

“Premesso che tutte le domande presentate fino ad oggi sono state tutte accolte e che riusciremo a garantire il rispetto dei protocolli previsti dalla normativa anti-Covid – spiega Francesca Bresciani, assessore alla pubblica istruzione –, è altrettanto chiaro che la grande incertezza legata all’emergenza sanitaria ha fatto temporeggiare le famiglie in attesa di notizie rassicuranti e certe sulla riapertura anche dei nidi. Ci sono ancora una ventina di posti disponibili e questo significa che ci sono diverse famiglie rimaste in attesa dell’evolversi della situazione generale. La nostra amministrazione sa benissimo quanto sia importante per una famiglia dove padre e madre lavorano, e magari dove la presenza dei nonni non è sempre garantita, poter accedere ai servizi essenziali che permettono di conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia. Fino al 20 agosto sarà ancora possibile”.

Per iscriversi è sufficiente accedere al sito del Comune di Pietrasanta e registrarsi ai servizi scolastici online Registrazione Utenze Servizi On Line. Per i cittadini che già sono in possesso di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale, vedi anche https://www.spid.gov.it) non sarà necessaria alcuna registrazione in quanto l’identità della persona viene già certificata dal sistema nazionale. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio scuola al numero 0584.795344/351.