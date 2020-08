Amministrative Viareggio, Giovani democratici sostengono il Samuele Borrini

“Samuele Borrini è la persona giusta per rappresentare il mondo dei giovani e i valori del centro sinistra”. Così il gruppo dei Giovani Democratici della Versilia che ha rieletto Borrini alla guida dei Gd versiliesi.

“Borrini – si legge in una nota – durante i primi tre anni da segretario ha organizzato, insieme a tutta la squadra, numerosi eventi in Versilia, scambi culturali a livello europeo in Germania e Spagna svolgendo un importante lavoro nella giovanile e nel Partito democratico territoriale”.

“Con lui – scrivono i Gd – abbiamo organizzato vari incontri sulle tematiche storiche ma estremamente contemporanee come le leggi razziali, la nascita della democrazia rappresentativa, la memoria, la solidarietà, la parità di genere e contro la violenza sulle donne. Abbiamo condotto incontri sui valori europei a Viareggio con i movimenti europeisti e all’estero con la Spd e la Jusos a Berlino e a Madrid con il Psoe e la Juventudes; scambi politici sul futuro dell’Unione Europea, che ha visto anche la visita in Versilia di una delegazione Spd per un percorso sulla memoria a Sant’Anna di Stazzema e a Santa Maria Novella a Firenze”.

“Importante – proseguono – è stato l’impegno all’interno del progetto Costa a supporto della commissione Costa della Regione Toscana, nata sotto la spinta di voler portare un fattivo contributo per i nostri territori e, in generale, per la nostra area costiera regionale, che ha subito maggiormente la crisi e che si è ripresa più lentamente rispetto all’entroterra toscano. Un lavoro – commentano – che ci ha impegnati con tutte le federazioni della costa Toscana che ci ha visto afferrare dei risultati importanti con le proposte sul servizio civile regionale turistico, sul turismo ambientale ed ecosostenibile, su quello culturale, industriale, enogastronomico e marittimo“.

“Proprio per questo – conclude il gruppo dei Gd – crediamo che Samuele potrà portare un valore aggiunto alle politiche di Viareggio con uno sguardo ampio alla Versilia e non solo. Noi, e tutte le ragazze e ragazzi, saremo al suo fianco“.