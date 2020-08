Ex caserma, presidio di Viareggio a Sinistra: “L’immobile torni bene della città”

“Da troppi anni la ex caserma dei carabinieri troneggia in Piazza Mazzini, espressione di un degrado e un disinteresse civico prima ancora che amministrativo”.

Così il gruppo di Viareggio a Sinistra che ieri (12 agosto) ha deciso di promuovere un presidio per chiedere che l’immobile torni bene della città.

“Potrebbe essere usato come polo scolastico – scrive Viareggio a Sinistra – per alleggerire il carico che attualmente attanaglia la Darsena? O come edilizia pubblica, con progetti di cohousing? O per attività culturali come un polo museale aperto e partecipato?”

“A prescindere dall’utilizzo – conclude il gruppo – crediamo che la città saprà esprimersi per farne l’uso migliore, non deve rimanere pericolante e in stato di abbandono. Roberto Balatri candidato a sindaco di Viareggio a Sinistra saprà fare la sua parte“.