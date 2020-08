Opere di grandi artisti all’asta per l’ospedale Versilia

24 opere d’arte di 23 artisti internazionali per Il grande dono dell’arte, l’evento che si terrà nel chiostro di Sant’Agostino, nella Piccola Atene toscana, il prossimo sabato 12 settembre.

E sarà la celebre casa d’aste londinese Sotheby’s a battere le opere donate al Comune di Pietrasanta da artisti legati al territorio da lungo affetto umano e professionale. Arriveranno così in città collezionisti internazionali per accaparrarsi splendide opere d’arte. Non è un caso che all’invito lanciato in aprile dall’assessorato al turismo e cultura, abbiano immediatamente risposto artisti di primo piano, da Pablo Atchugarry a Fernando Botero, dall’atelier Mitoraj a Kan Yasuda, Fabio Viale, Jimenez Deredia e molti altri. Le donazioni sono arrivate anche dalla città amica di Mougins, andando a costituire una vetrina di opere davvero molto importanti, la cui vendita all’asta consentirà di raccogliere fondi da destinare a strumentazioni sanitarie per l’ospedale Versilia e ad alimentare il fondo a favore di famiglie e aziende istituito dal Comune di Pietrasanta.

“Questa volta è il grande cuore di Pietrasanta e della Versilia – afferma il sindaco Alberto Giovannetti – a ricevere l’omaggio di tanti artisti, alcuni di consolidato legame, altri conosciuti recentemente ma pur sempre animati da una speciale passione per il nostro territorio. Fa piacere leggere le lettere con cui ci hanno comunicato di accogliere l’invito, non è solo donare un’opera d’arte, nelle loro parole c’è un sincero abbraccio, il desiderio di aiutare, di sostenere la ripresa, di restituire a Pietrasanta quello spirito vivo e creativo da cui sono rimasti affascinati. Ringrazio il senatore Massimo Mallegni per questa bella iniziativa che pone Pietrasanta al centro dell’attenzione mondiale”.

L’asta sarà battuta dalla casa d’aste Sotheby’s che ha subito sposato la nobile causa dell’evento. Dalle 19 gli interessati a partecipare all’asta potranno accedere al chiostro, previa prenotazione, e a seguire, nel rispetto delle normative anti Covid, saranno accolti nella Chiesa di Sant’Agostino dove saranno presentate e battute le opere.

Questo l’elenco completo degli artisti che hanno aderito all’iniziativa: Pablo Atchugarry, Fernando Botero, Giuseppe Carta, Girolamo Ciulla, Marco Cornini, Colomba D’Apolito, Jiménez Deredia, Marco Augusto Dueňas, Gian Paolo Dulbecco, Jo Endoro, Maria Gamundi, Rino Giannini, Alba Gonzales, Nanou Herman, Igor Mitoraj, Eun Sun Park, Tano Pisano, Alessandra Politi, Tiziano, Giuliano Vangi, Gustavo Vélez, Fabio Viale, Kan Yasuda.

Al termine, gli acquirenti delle opere e quanti, in questi mesi, hanno espresso solidarietà a Pietrasanta con donazioni raccolte nell’apposito fondo comunale destinato all’emergenza, saranno ringraziati con un brindisi impreziosito da leccornie a cura di Le stelle di Pietrasanta e Les etoiles de Mougins. Già definita la brigata francese di cui faranno parte vere e proprie star dell’alta cucina d’oltralpe.

Arriveranno a Pietrasanta, per la speciale occasione, Olivier Roth, chef pasticcere presso il Mas Candille di Mougins, Stéphane Buron, Mof (ovvero Meilleur Ouvrier de France), chef del ristorante Le Chabichou di Courchevel e Guillaume Gomez, Mof, attuale chef dell’Eliseo; partecipa soltanto a eventi di beneficenza. A questo match gastronomico risponderà la cucina italiana che vedrà rappresentate le eccellenze del territorio tra le quali Andrea Mattei, chef del ristorante Bistrot di Forte dei Marmi.

Per informazioni: Istituti culturali Comune di Pietrasanta telefono 0584 795500, arteperlaversilia@comune.pietrasanta.lu.it