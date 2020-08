Forte dei Marmi, potenziati i controlli nei luoghi di ritrovo

A partire dalle 18 di oggi (17 agosto) saranno potenziati i controlli nei luoghi di ritrovo a Forte dei Marmi. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale a seguito dell’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza. Il sindaco ha deciso Bruno Murzi ha così deciso di procedere a fare effettuare verifiche da parte della Polizia Municipale in tutti i luoghi suscettibili di assembramento.

“Per come è formulata l’ordinanza – spiega Murzi – sarebbe necessario un potenziamento numerico di tutte le forze dell’ordine in modo da ottemperare ad un controllo capillare su tutte le situazioni a rischio del nostro territorio. Ci auguriamo quindi che all’ordinanza facciano seguito misure adeguate in tal senso per rendere concrete le prescrizioni”.