Nek, concerto chitarra e voce a Villa Bertelli

Quest’estate Nek, al secolo, Filippo Neviani torna a suonare dal vivo. Uno degli appuntamenti con questo seguitissimo interprete sarà nel teatro estivo di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove venerdì (21 agosto) alle 21,30 presenterà il concerto Solo: chitarra e voce.

Saranno poche date speciali, che lo vedranno sul palco da solo, chitarra e voce, con l’intento di lanciare un piccolo messaggio di ripartenza per il settore della musica in difficoltà a cui, anche grazie a iniziative come questa, arriveranno sostegni concreti. I compensi dell’artista, infatti, verranno devoluti al fondo per i lavoratori dello spettacolo di Music Innovation Hub, un’impresa sociale, che ha lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi globale.

Solo: chitarra e voce in cui Nek sarà da solo con il suo pubblico e il suono delle corde del suo strumento, in una dimensione intima ed essenziale, che tuttavia abbraccia idealmente tutti coloro che stanno dietro le quinte, ma non sono da meno quanto ad impegno e passione.

Prezzi dei biglietti Poltronissima 48 euro, poltrona 42 euro, seconda poltrona 37 euro. Prevendite autorizzate al Circuito TicketOne e punti vendita biglietteria di Villa Bertelli (0584.787251 – info@villabertelli.it).