Ncc Viareggio, rimosso dalla stazione il cartello che pubblicizzava i servizi offerti da un consorzio tassisti

Rimosso alla stazione di Viareggio il cartello che pubblicizzava i servizi tipici delle auto a noleggio con conducente offerti da un consorzio di tassisti. L’intervento è seguito alla denuncia di Azione Ncc, che rappresenta piccole e microimprese attive nel servizio di trasporto con conducente, che si era rivolta al Comune attraverso i propri legali.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente di Azione Ncc, Giorgio Dell’Artino –. E’ stata ripristinata la legalità e questo è il risultato dell’azione dei nostri avvocati. E’ un ottimo risultato che mostra come sia corretta la nostra interpretazione di ciò che è stato stabilito dalla Corte Costituzionale: i taxi non possono fare il nostro lavoro e devono rivolgersi soltanto alla clientela indifferenziata applicando tariffe a tassametro. Non possono offrire pacchetti a gruppi di clienti precedentemente individuati, perché questo è il lavoro degli Ncc”.