Banca a rischio chiusura al Campo d’aviazione, l’allarme di Mazza (Pd): “Unico sportello della zona”

Possibile chiusura del punto bancomat, disagi nel quartiere Campo d’aviazione di Viareggio. A segnalare la preoccupazione dei cittadini è la presidente del Pd Versilia e candidata al Consiglio regionale per il Partito democratico Aldagisa Mazza che, tramite una lettera, si è rivolta al direttore dell’istituto bancario di via Parri.

“La criticità che vorrei sottoporle – scrive – è legata alla vostra filiale 3 di Viareggio. I cittadini in modo trasversale sono veramente preoccupati dalla possibile e paventata chiusura della filiale trattandosi, a parte l’ufficio postale, dell’unico punto bancomat della zona (quartiere con 15mila abitanti). E’ uno sportello molto importante vista anche la numerosa presenza di persone fragili nel quartiere che non avrebbero un punto bancario vicino oltre che alla grande quantità di turisti che alloggiano nel quartiere durante l’estate e ai numerosi camping e che nel quartiere vengono a fare spesa, si recano in farmacia, nei bar. Ecco tutto questo creerebbe davvero un forte disagio che mi sentivo di comunicarle sperando che lei possa fare qualcosa affinché si possa risolvere”.

La preoccupazione è stata espressa da molti anziani, ma è “l’intero quartiere che dovrebbe recarsi fino al centro città, o almeno in darsena, per poter ritirare soldi in contanti o utilizzare i servizi della banca”.

“Già la chiusura della succursale e del bancomat di Bpm all’ex mercato ortofrutticolo di qualche anno fa ha creato disagio al quartiere – si legge – con la soppressione anche dell’unico sportello rimasto, la situazione peggiorerebbe ulteriormente”.