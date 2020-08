Ultimo appuntamento con il festival musicale del Massaciuccoli

Ultimo appuntamento con il circolo Amici della musica Alfredo Catalani.

Venerdì (28 agosto) alle 21,15, nel parco dell’hotel Le Rotonde di Massaciuccoli , con l’assegnazione della

targa d’argento Luciana Pardini, si conclude la rassegna del Festival musicale lacustre. L’edizione 2020

riconosce il premio alla giovane violinista Cristina Papini. Il programma prevede musiche di Bach, Mozart,

Massenet, Beethoven e De Sarasate; il repertorio alternato tra brani per violino solo e violino e pianoforte

mette in evid enza le eccezionali qualità della music ista per le quali le è riconosciuto il premio. Al pianoforte,

Laura Pasqualetti; conduce la serata Daniele Rubboli.

Cristina Papini, classe 1992, inizia lo studio del violino all’età di 5 anni e mezzo con Nicoletta De l Carlo.

Prosegue gli studi presso l’istituto Boccherini di Lucca con Alberto Bologni, sotto la cui guida si

diploma nel 2010 con il massimo dei voti e la lode.