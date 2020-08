Elezioni comunali a Viareggio, sorteggiato l’ordine di lista

Sorteggiate le liste in vista delle prossime elezioni comunali a Viareggio. Ecco, da comunicazione dell’ufficio elettorale, come appariranno in ordine di scheda. Otto liste ciascuno per i candidati sindaco Giorgio Del Ghingaro e Barbara Paci, sono 4 quelle che sostengono Sandro Bonaceto. Per Roberto Baccelli e Roberto Balatri c’è l’appoggio dei rispettivi movimenti.

Roberto Baccelli

Movimento Cinque Stelle

Giorgio Del Ghingaro

Del Ghingaro Lista Civica

Europa Verde Progressista Civica

Giovani per Viareggio # Il futuro siamo noi

Viareggio Democratica

Buonsenso con Del Ghingaro

Progetto per Viareggio Del Ghingaro sindaco

Partito Democratico

Uniti per Viareggio e Torre del Lago

Sandro Bonaceto

Al Cuore di Viareggio Bonaceto Sindaco

Sandro Bonaceto Sindaco

Viareggio Verde Civica di Sinistra

Più Democrazia per Viareggio e Torre del Lago Bonaceto Sindaco

Barbara Paci

Lega Toscana Salvini Premier

Per la nostra terra Partite i.v.a. Viareggio & Torre del Lago

Forza Italia

Civicamente

Attiva Viareggio

Viareggio Civica

Barbara Paci sindaco per Viareggio e Torre del Lago Puccini

Fratelli d’Italia

Roberto Balatri

Viareggio a sinistra